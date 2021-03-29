توقف جميع المعاملات في المركز الرئيسي للدائرة العقارية في طرابلس... ما السبب؟

اقدم مجهولون فجر اليوم على سرقة كابلات الانترنت الاساسية التابعة للمركز الرئيسي للدائرة العقارية في منطقة طرابلس وهو الذي يغذي جميع دوائر العقارات بالانترنت في منطقة الشمال



مما ادى ذلك الى توقف جميع المعاملات داخل المراكز بإنتظار اعادة اصلاح العطل.