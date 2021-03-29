"سنغرق كالتايتانيك".. مجلس النواب يقرّ إعطاء سلفة الكهرباء وقانون استعادة الأموال المنهوبة



أقر مجلس النواب، في جلسته التشريعية التي استغرقت حوالي الساعة ونصف الساعة، اقتراح قانون يتعلق باعطاء سلفة خزينة لمؤسسة كهرباء لبنان بقيمة 300 مليار ليرة، كما أقر اقتراح قانون يتعلق باسترداد الاموال المتأتية من الفساد وعدلا ومشروع قانون يتعلق بالاتفاق الصحي مع العراق. واحال المجلس الى اللجان اقتراح قانون يتعلق باعطاء تعويضات للجسم الطبي نتيجة جائحة كورونا المقدم من النائب بلال عبد الله.

وكان الرئيس بري قال في إفتتاح الجلسة العامة، ان "البلد كله بخطر اذا لم تتألف حكومة، وسنغرق كسفينة التايتانيك من دون استثاء".



وقال: "حسنا فعلت اللجان المشتركة باعطاء سلفة الكهرباء، لاننا امام تعتيم البلد نهائيا، وبين أن يقول الناس ان المجلس النيابي عتم البلد أو اعطى السلفة، فالخيار الأول أكثر مرارة من الثاني".



وفي ما خص تصريف الاعمال، قال بري: "الدستور واضح في ما خص تصريف الاعمال بالنطاق الضيق ولا يحتاج الى تفسير، وهو تسيير الامور الضرورية التي تفيد الشعب او تدفع الضرر، الا اذا كان المطلوب تغيير الدستور، وهذا الامر غير وارد على جدولنا".

كنعان

وقال النائب ابراهيم كنعان بعد الجلسة التشريعية: تنفيذ قانون استعادة الاموال المنهوبة هو للقضاء وجديون بالذهاب حتى النهاية في التشريعات الاخرى المطلوبة لينتظم عمل القضاء والمؤسسات تحت سقف القانون.

الخليل

وقال النائب انور الخليل: "تقدمنا بهذا الاقتراح في اللجان النيابية المشتركة وأضيف عليه جملة كما هو وارد في نص الاقتراح التي تقول "تتولى المؤسسة تسديد قيمة السلفة وفق قانونها المرعية الاجراء". ويقول النص "تعطى لمؤسسة كهرباء لبنان 300 مليار ليرة لشراء عجز سد المحروقات بعد موافقة وزارة المالية وتسدد نقدا، ويجب ازالة هذه الفقره وهذه لم تكن واردة. وأعترض على الجملة الاخيرة".



عدوان

وقال النائب جورج عدوان: "هذه ليست سلفة، لا بالقانون ولا بالواقع، ولا مرة اخذت المؤسسة قرشا وردته. واذكر ان الوزيرة السابقة ندى البستاني تعهدت بسلسلة اجراءات ولم تعمل أي شغل من كل ما طلبناه منها في ملف الكهرباء. اذا كان المجلس فعلا سلطة رقابية ويمارس هذه السلطة، فإما ان يأخذ اجراءات تتعلق بالاهمال الوظيفي، وهو بالطبع سلطة رقابية، وأبسط أمور تصريف الاعمال الغائبة عن السمع، لا سيما الصحة والموازنة. واقول اي مس بالاحتياط الالزامي هو مس بأموال المودعين، ليذهبوا ويفتشوا من أين سيتدبرون الاموال". وقال النائب انور الخليل: "تقدمنا بهذا الاقتراح في اللجان النيابية المشتركة وأضيف عليه جملة كما هو وارد في نص الاقتراح التي تقول "تتولى المؤسسة تسديد قيمة السلفة وفق قانونها المرعية الاجراء". ويقول النص "تعطى لمؤسسة كهرباء لبنان 300 مليار ليرة لشراء عجز سد المحروقات بعد موافقة وزارة المالية وتسدد نقدا، ويجب ازالة هذه الفقره وهذه لم تكن واردة. وأعترض على الجملة الاخيرة".وقال النائب جورج عدوان: "هذه ليست سلفة، لا بالقانون ولا بالواقع، ولا مرة اخذت المؤسسة قرشا وردته. واذكر ان الوزيرة السابقة ندى البستاني تعهدت بسلسلة اجراءات ولم تعمل أي شغل من كل ما طلبناه منها في ملف الكهرباء. اذا كان المجلس فعلا سلطة رقابية ويمارس هذه السلطة، فإما ان يأخذ اجراءات تتعلق بالاهمال الوظيفي، وهو بالطبع سلطة رقابية، وأبسط أمور تصريف الاعمال الغائبة عن السمع، لا سيما الصحة والموازنة. واقول اي مس بالاحتياط الالزامي هو مس بأموال المودعين، ليذهبوا ويفتشوا من أين سيتدبرون الاموال".

ابو الحسن