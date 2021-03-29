لبنان

كورونا يُقفل مالية سرايا صيدا اليوم وغدا

Lebanon 24
29-03-2021 | 12:13
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أصدر محافظ الجنوب منصور ضو قرارا قضى باقفال مالية سرايا صيدا اليوم وغدا الثلاثاء اثر اصابة 4 موظفين بفيروس كورونا.
 
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كورونا

صيدا

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