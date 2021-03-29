لبنان

فهمي: وزارة الداخلية تعمل جاهدة على توفير الأمن والأمان والاستقرار

Lebanon 24
29-03-2021 | 12:32
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ستقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال العميد محمد فهمي، الذي أشار الى أن اللقاء "تمحور حول الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الأوقاف الإسلامية في مساجد لبنان، في ظل جائحة كورونا وخاصة في شهر رمضان المبارك"، مشددا على أن "المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تقوم بكامل واجباتها تجاه السجناء في رومية وبقية السجون من حيث الاهتمام الصحي والوقاية الواجب اتخاذها بالنسبة الى كورونا".

وأكد الوزير فهمي ان "وزارة الداخلية حريصة على امن المواطن وحرية التعبير بشكل سلمي من قبل المتظاهرين، وتعمل جاهدة على توفير الأمن والأمان والطمأنينة والاستقرار بالتعاون مع الأجهزة الأمنية كافة في لبنان".
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