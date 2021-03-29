لبنان

أبي رميا: مصرف لبنان لم يضع الرقم الدقيق للاحتياط الالزامي بمتناول النواب

Lebanon 24
29-03-2021 | 12:38
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غرد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب سيمون ابي رميا عبر حسابه على "تويتر"، وكتب: "ابي رميا في الجلسة التشريعية يؤكد ان النواب غير مطلعين على الرقم الدقيق للاحتياط الالزامي في مصرف لبنان لأن هذا الأخير لم يضع هذه الارقام بشفافية بمتناولنا. المطلوب ان يكون بين ايدينا المعطيات كي نستطيع التشريع والرقابة بطريقة سليمة".
 
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