الحريري "يبرّئ" ذمته امام المجلس الدستوري

زار رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري يرافقه النائب هادي حبيش ظهر اليوم، المجلس الدستوري، حيث قدم تصريحا الى رئيس المجلس القاضي طنوس مشلب عن الذمة المالية، استنادا الى القانون 189 تاريخ 16 تشرين الاول 2020 المتعلق بالاثراء غير المشروع.

زار رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، يرافقه النائب هادي حبيش، ظهر اليوم المجلس الدستوري وقدم تصريحا الى رئيس المجلس القاضي طنوس مشلب عن الذمة المالية، استنادا إلى القانون الرقم 189 تاريخ 16 تشرين الاول 2020 المتعلق بالاثراء غير المشروع. pic.twitter.com/oGiAk6Tdnu — Saad Hariri (@saadhariri) March 29, 2021