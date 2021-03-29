لبنان

في حالات.. أطلق النار على زوجته!

Lebanon 24
29-03-2021 | 13:26
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أطلق المواطن جورج ن. وهو من سكات حالات، النار على زوجته ر.ح.، وبحسب معلومات "لبنان 24" فإنّ أسباب هذا الإعتداء تعود لخلافات عائلية بين الزوجين. 
 
وتم توقيف مطلق النار من قبل معلومات جبيل، فيما نُقلت الزوجة الى إحدى المستشفيات ولم تصب بأذى.
 
 
 
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