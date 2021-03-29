لبنان

وقفة تضامنية في مستشفى طرابلس حدادا على اطباء وعاملين سقطوا ضحايا الوباء

Lebanon 24
29-03-2021 | 13:38
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نفذ عدد من الاطباء والعاملين في مستشفى طرابلس الحكومي في القبه، وقفة تضامنية حدادا على الاطباء والعاملين في المستشفيات الذين سقطوا ضحايا وباء كورونا.

وتوقف الاطباء عن العمل لبعض الوقت، ونفذوا وقفة امام المستشفى شارك فيها نقيب الاطباء في الشمال الدكتور سليم ابي صالح، ومدير مستشفى طرابلس الحكومي ناصر عدره وعدد من الاطباء والعاملين في المستشفى.

ووجه النقيب ابي صالح بالمناسبة تحية الى العاملين في القطاع الصحي، مثنيا على "جهودهم وتضحيتهم في سبيل انقاذ الناس".

بدوره طالب عدره من المسؤولين في الدولة "باعتبار الاطباء والعاملين في القطاع الصحي الذين سقطوا ضحايا مرض كورونا شهداء الجيش الابيض الطبي".
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