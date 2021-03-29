بستاني: "أخبث الناس لمّا معرقل الخطة بدو يحاسب صاحب هالخطة عالتأخير"

غردت وزيرة الطاقة والمياه السابقة ندى بستاني، وكتبت عبر حسابها على "تويتر":



"الواقع ليوم هوي انو من جهة في ناس اشتغلوا ١٠ سنين لتنفيذ خطة كهربا ومن جهة تانية في ناس عرقلوا تنفيذ هالخطة ولولاهن ما كانت كهربا لبنان بحاجة تطلب ليوم مساهمة جديدة. أخبث الناس لمّا معرقل الخطة بدو يحاسب صاحب هالخطة عالتأخير. صار لازم صاحب الحق ياخد حقو ويلي عرقل يتحاسب..."