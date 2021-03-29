سرقة سيارات "الكيا والهيونداي" تتوالى... وآخرها فجر اليوم!

اقدم مجهولون فجر اليوم على سرقة سيارة من نوع "كيا بيكانتو" تحمل الرقم "G 614965" تعود للمواطن ابراهيم الحمصي من امام منزله في محلة النخلة - الكورة وفرّ السارقون إلى جهة مجهولة.لمن يعرف اي شيء عن السيارة التواصل على الرقم: +961 70 919 536