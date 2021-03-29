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لبنان
سرقة سيارات "الكيا والهيونداي" تتوالى... وآخرها فجر اليوم!
Lebanon 24
29-03-2021
|
13:53
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اقدم مجهولون فجر اليوم على سرقة سيارة من نوع "كيا بيكانتو" تحمل الرقم "G 614965" تعود للمواطن ابراهيم الحمصي من امام منزله في محلة النخلة - الكورة وفرّ السارقون إلى جهة مجهولة.
لمن يعرف اي شيء عن السيارة التواصل على الرقم: +961 70 919 536
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