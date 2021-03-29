لا حكومة ما لم يلتقيا

نُقل عن نائب في "التيار الوطني الحر" أنه فهم من مجريات الاحداث ان لا حكومة جديدة بأي صيغة كانت ما لم يلتق الرئيس المكلف سعد الحريري مع رئيس "التيار" النائب جبران باسيل.. وغير ذلك "عبثا يتعب العاملون على خط التأليف"!.