مشاركة لعناصر من الجيش بسباقَيْ ماراتون نُظّما باسم شهداء انفجار المرفأ

شارك عناصر من الجيش في سباقَيْ الماراتون والنصف ماراتون اللذين نُظّما باسم شهداء الجيش الذين استشهدوا في انفجار المرفأ، وقد أحرز الجيش المركزين الأول والثاني في الماراتون.‎