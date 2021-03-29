لبنان

مشاركة لعناصر من الجيش بسباقَيْ ماراتون نُظّما باسم شهداء انفجار المرفأ

Lebanon 24
29-03-2021 | 14:23
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شارك عناصر من الجيش في سباقَيْ الماراتون والنصف ماراتون اللذين نُظّما باسم شهداء الجيش الذين استشهدوا في انفجار المرفأ، وقد أحرز الجيش المركزين الأول والثاني في الماراتون.‎
 
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