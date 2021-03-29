مكتب العلامة فضل الله يعلن أول أيام شهر رمضان المبارك

أعلن المكتب الشَّرعي في مؤسَّسة العلامة المرجع الراحل السيد محمد حسين فضل الله "أنَّ يوم الثلاثاء الواقع في 13 نيسان المقبل، هو أول أيام شهر رمضان المبارك، وذلك بحسب المبنى الفقهي لسماحة العلامة المرجع السيد محمد حسين فضل الله.