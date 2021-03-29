لبنان

مكتب العلامة فضل الله يعلن أول أيام شهر رمضان المبارك

Lebanon 24
29-03-2021 | 14:48
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أعلن المكتب الشَّرعي في مؤسَّسة العلامة المرجع الراحل السيد محمد حسين فضل الله "أنَّ يوم الثلاثاء الواقع في 13 نيسان المقبل، هو أول أيام شهر رمضان المبارك، وذلك بحسب المبنى الفقهي لسماحة العلامة المرجع السيد محمد حسين فضل الله.
 
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