لبنان

الحريري التقى نوابا وعرض معهم الاوضاع العامة

Lebanon 24
29-03-2021 | 14:58
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التقى رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري بعد ظهر اليوم في "بيت الوسط" النواب: سمير الجسر، عاصم عراجي، محمد قرعاوي، وليد البعريني، محمد سليمان، عثمان علم الدين وسامي فتفت، وعرض معهم الأوضاع العامة وشؤونا مناطقية.
 
 
 
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سعد الحريري

نواب

سياسة

سمير الجسر

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