الحريري التقى نوابا وعرض معهم الاوضاع العامة

التقى رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري بعد ظهر اليوم في "بيت الوسط" النواب: سمير الجسر، عاصم عراجي، محمد قرعاوي، وليد البعريني، محمد سليمان، عثمان علم الدين وسامي فتفت، وعرض معهم الأوضاع العامة وشؤونا مناطقية.