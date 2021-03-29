لبنان

الرئيس بري وقع القوانين التي أقرها المجلس وأحالها الى الحكومة

Lebanon 24
29-03-2021 | 14:40
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 وقع رئيس مجلس النواب، نبيه بري مشاريع القوانين التي أقرها مجلس النواب في جلسته العامة التي عقدها اليوم في قصر الاونيسكو وأحالها الى الحكومة .

 والقوانين هي : 
-  القانون الرامي الى إعطاء مؤسسه كهرباء لبنان سلفه خزينة لعام 2021 .( اقتراح قانون ) 

 - القانون الرامي الى استعادة الاموال المتأتية عن جرائم الفساد . ( اقتراح قانون ) 

- القانون المتعلق بالموافقة على ابرام معاهدة بين وزارة الصحة والبيئة في جمهورية العراق ووزارة الصحة العامة في الجمهورية اللبنانية للتعاون في المجال الصحي . ( مرسوم رقم ٥٧٦٩)
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