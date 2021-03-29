الرئيس بري وقع القوانين التي أقرها المجلس وأحالها الى الحكومة



وقع رئيس مجلس النواب، نبيه بري مشاريع القوانين التي أقرها مجلس النواب في جلسته العامة التي عقدها اليوم في قصر الاونيسكو وأحالها الى الحكومة .



والقوانين هي :

- القانون الرامي الى إعطاء مؤسسه كهرباء لبنان سلفه خزينة لعام 2021 .( اقتراح قانون )



- القانون الرامي الى استعادة الاموال المتأتية عن جرائم الفساد . ( اقتراح قانون )



- القانون المتعلق بالموافقة على ابرام معاهدة بين وزارة الصحة والبيئة في جمهورية العراق ووزارة الصحة العامة في الجمهورية اللبنانية للتعاون في المجال الصحي . ( مرسوم رقم ٥٧٦٩)