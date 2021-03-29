لبنان

توقيف مواطن بجرم سرقة قطع حديد من داخل كسارة

Lebanon 24
29-03-2021 | 15:47
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اوقفت دورية من مكتب معلومات مرجعيون - حاصبيا السوري ع.ا، بجرم سرقة قطع حديد من داخل كسارة متوقفة عن العمل عائدة للمدعو ع. ر في محلة برغز قضاء حاصبيا، وسلم الى مخفر حاصبيا مع المضبوطات وهي كناية عن شوالين ممتلئين من قطع قضبان الحديد للبناء وقطع تنك وقطع بلاستيك، بالاضافة الى دراجة نارية نوع" بارت" لون اسود دون لوحات.
 
 
 
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