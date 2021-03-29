لبنان

"القوات" تتقدم بشكوى في حق نجاح واكيم

Lebanon 24
29-03-2021 | 16:16
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أسفت الدائرة الإعلامية في حزب "القوات اللبنانية" في بيان، "أن يسمح النائب السابق نجاح واكيم لنفسه بتوجيه اتهامات باطلة ومغرضة وكاذبة من دون تقديم أي دليل، باستثناء تعميم التضليل الذي اعتاد عليه، فيما يقدِّم هو وأمثاله دليلا صارخا ونموذجا كارثيا عن نوعية الطبقة السياسية التي حكمت وتحكم لبنان".

أضافت: "حيال تغريدة النائب السابق واكيم الأخيرة، والتي تحمل في طياتها جرائم خطيرة ليس في حق القوات اللبنانية وحسب، بل في حق الوطن والمواطن والتاريخ، يتقدم حزب القوات بشكوى ضده أمام النيابة العامة التمييزية بجرائم الفتنة وإثارة النعرات والفتن الطائفية، المواد 308 و317 عقوبات، والذم والقدح، المواد 385 و582 و584 معطوفة على المادة 209 عقوبات".
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