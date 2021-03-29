لبنان

مداهمة معمل غير مرخص لتصنيع الحلويات وخبز المرقوق في بيروت (صور)

Lebanon 24
29-03-2021 | 16:07
A-
A+
Doc-P-807870-637526327815699418.jpg
Doc-P-807870-637526327815699418.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان، انه بتوجيه من محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود، وفي إطار سلسلة سلامة الغذاء من خلال الكشف على القطاعات الغذائية في مدينة بيروت من محال ومؤسسات  ومستودعات بهدف ضبط أغذية أو مواد فاسدة تصنّع أو تخزّن فيها . 
دهم مراقبو مصلحتَي الصحة العامة والمؤسّسات المصنّفة في بلدية بيروت بمؤازرة فوجي إطفاء وحرس بيروت معملاً لتصنيع الحلويات وخبز المرقوق في منطقة أرض جلول، "مشروع الربيع"، وبعدالكشف عليه تبين أنه غير مرخص، ومخالف للشروط الصحية  وشروط السلامة العامة، ووضعه مزري للغاية حيث تكثر الحشرات في كافة أرجاء المكان خاصة في خزانات المياه الموجودة في المعمل، اضافة الى أن عبوات المياه  المستخدمة في تصنيع المنتوجات الغذائية تفتقر لأدنى شروط النظافة. 
كما وجد داخل المعمل قوارير غاز  يفوق عددها المسموح به كانت بمثابة قنبلة موقوتة تشكل خطراً كبيراً على السلامة العامة وسلامة الجوار، و تم ازالتها منالمكان وتسليمها الى الشركة الموزعة.
على الفور وبناءً لقرار صادر عن محافظ بيروت القاضي مروان عبود، تم ختم المعمل بالشمع الأحمر، بعد سحب المواد الأولية من المكان  خاصة بعدما تبينان المعمل يقوم بتسليم منتوجاته الى عدد من المحال والسوبر ماركت ، وتم منعه من العمل تحت طائلة المسؤولية والملاحقة.
 
 
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
21:06 | 2021-03-29
21:02 | 2021-03-29
20:24 | 2021-03-29
20:13 | 2021-03-29
20:12 | 2021-03-29
20:02 | 2021-03-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website