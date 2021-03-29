اليكم عدد الاصابات بكورونا في بعلبك الهرمل

أعلن محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر في تصريح أن "عدد الإصابات الإجمالي في محافظة بعلبك الهرمل منذ شهر شباط 2020 بلغ 27688 إصابة بفيروس كورونا، وعدد الحالات النشطة بلغ 7893 حالة و 19306 حالة شفاء و 562 حالة وفاة حتى اللحظة".وشدد خضر على المواطنين "التقيد بإجراءات الوقاية والتعليمات حفاظا على السلامة العامة، وللحد من انتشار الوباء وخاصة بعد أن احتلت بعلبك المرتبة الأولى بإصابات كورونا في لبنان".