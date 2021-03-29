لبنان

الحريري بحث مع السفير المصري المستجدات السياسية

Lebanon 24
29-03-2021 | 16:58
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استقبل رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري عصر اليوم في "بيت الوسط" السفير المصري ياسر علوي، بحضور مستشاره للشؤون الدبلوماسية الدكتور باسم الشاب، وتناول اللقاء الحديث عن آخر المستجدات السياسية والأوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين البلدين
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سعد الحريري

السفير المصري

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