الحريري بحث مع السفير المصري المستجدات السياسية

استقبل رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري عصر اليوم في "بيت الوسط" السفير المصري ياسر علوي، بحضور مستشاره للشؤون الدبلوماسية الدكتور باسم الشاب، وتناول اللقاء الحديث عن آخر المستجدات السياسية والأوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين البلدين