اشكال واطلاق نار في جلسة لبلدية طرابلس

وقع اشكال خلال جلسة لمجلس بلدية طرابلس، المنعقد في قصر نوفل في منطقة التل، حيث تطور الى تضارب بين عضوين.



وعلى اثرها قام مرافق احد الاعضاء باطلاق النار باتجاه عضو آخر من دون اصابته.



وعلى الفور توجهت دورية من الجيش الى المكان وتعمل على تطويقه.