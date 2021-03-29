لبنان

اشكال واطلاق نار في جلسة لبلدية طرابلس

Lebanon 24
29-03-2021 | 17:01
A-
A+
Doc-P-807875-637526343470668650.jpg
Doc-P-807875-637526343470668650.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وقع اشكال خلال جلسة لمجلس بلدية طرابلس، المنعقد في قصر نوفل في منطقة التل، حيث تطور الى تضارب بين عضوين.

وعلى اثرها قام مرافق احد الاعضاء باطلاق النار باتجاه عضو آخر من دون اصابته.

وعلى الفور توجهت دورية من الجيش الى المكان وتعمل على تطويقه.
مواضيع ذات صلة
مجلس بلدية طرابلس يتضامن مع رئيسه بعد اشكال مع المحافظ.. هنا تفاصيله
lebanon 24
29/03/2021 21:17:27 Lebanon 24 Lebanon 24
في طرابلس... اشكال على خلفية تعبئة البنزين
lebanon 24
29/03/2021 21:17:27 Lebanon 24 Lebanon 24
جريحة في عين الحلوة ليلا خلال اشكال عائلي تطور لإطلاق نار
lebanon 24
29/03/2021 21:17:27 Lebanon 24 Lebanon 24
اشكال واطلاق نار في المنية
lebanon 24
29/03/2021 21:17:27 Lebanon 24 Lebanon 24

بلدية طرابلس

اشكال

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
21:06 | 2021-03-29
21:02 | 2021-03-29
20:24 | 2021-03-29
20:13 | 2021-03-29
20:12 | 2021-03-29
20:02 | 2021-03-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website