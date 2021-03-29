قائد الجيش يستقبل القائم بأعمال السفارة البريطانية

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة القائم بأعمال السفارة البريطانية في لبنان Martin LONGDEN Dr.، يرافقه الملحق العسكري المقدم Alex Hilton لمناسبة إنتهاء مهامه في لبنان، وجرى خلال اللقاء تقديم الملحق العسكري الجديد المقدم LEE Richard Saunders.