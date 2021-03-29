لبنان

عويدات حفظ الاخبار المقدم من محامين بشأن إدخال الأدوية الإيرانية

Lebanon 24
29-03-2021 | 17:31
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أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" أن النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات قرر حفظ الاخبار المقدم من المحامين: مجد حرب، ايلي كيرللس، أمين بشير وشوكت حوالا، ضد كل من وزير الصحة السابق جميل جبق والحالي حمد حسن، وشركة "ليبيران" ش.م.م، وكل من يظهره التحقيق بجرائم "إساءة الأمانة والغش وإساءة استعمال السلطة، من جراء اقدامهم على إدخال أدوية إيرانية المنشأ إلى لبنان"، معتبرا أن الشكوى "لا تتضمن ما يشكل شبهة حول إقدام أي من الأشخاص المذكورين أعلاه، على إدخال أدوية إيرانية المنشأ، بقصد جلب منفعة شخصية، أو أن هذه العقاقير تشكل ضررا بصحة الانسان".

وأشار عويدات في قراره إلى أن "البت بقانونية قرارات وزير الصحة بإدخال أدوية إلى لبنان يخرج عن صلاحية النيابة العامة، لذلك تقرر حفظ الشكوى لعدم وجود ما يبرر اتخاذ أي اجراء قضائي فيها".
 
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