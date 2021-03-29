في طرابلس... اشكال على خلفية تعبئة البنزين

اقدم المدعو "ص.ع" بإطلاق النار في الهواء امام محطة وقود في محلة التل - طرابلس بالقرب من مبنى البلدية، وذلك على خلفية تمنع صاحب المحطة من تعبة البنزين في سيارته، ليفر بعدها مطلق النار الى جهه مجهولة.