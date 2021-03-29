لبنان

في طرابلس... اشكال على خلفية تعبئة البنزين

Lebanon 24
29-03-2021 | 17:24
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اقدم المدعو "ص.ع" بإطلاق النار في الهواء امام محطة وقود في محلة التل - طرابلس بالقرب من مبنى البلدية، وذلك على خلفية تمنع صاحب المحطة من تعبة البنزين في سيارته، ليفر بعدها مطلق النار الى جهه مجهولة.


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