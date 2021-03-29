البيطار انهى استجواب شفيق مرعي وباشر باستجواب بدري ضاهر

أنهى المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، استجواب مدير عام الجمارك السابق شفيق مرعي الذي استغرق سبع ساعات متواصلة، وباشر باستجواب مدير عام الجمارك الحالي بدري ضاهر، في حضور وكيلي الدفاع عنه المحاميين منيف حمدان وجورج الخوري، وممثلي نقابة المحامين في بيروت وممثلي عدد من المدعين الشخصيين.