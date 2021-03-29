ضاهر: انقذوا هذا البلد وهذا الشعب

غرد النائب ميشال ضاهر عبر "تويتر": "نصرخ ونحذر وننبه ونترجى ونتوسل، أنقذوا هذا البلد وهذا الشعب، وليتحمل رؤساء الكتل مسؤولياتهم الأخلاقية والتاريخية. كما أدعو النواب الغيارى على مصلحة البلد، وهم كثر داخل هذه الكتل، ممارسة الضغوط على قياداتهم لوضع حد لاجنداتهم ومصالحهم الشخصية الضيقة، وذلك من أجل الإنقاذ، فالشعب يستحق".