لبنان

لا تسلكوا هذه الطريق غداً!

Lebanon 24
29-03-2021 | 18:42
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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة ما يلي: "بدأت إحدى الشركات المتعهدة بأعمال صيانة وتعبيد في شارع جان دارك /الحمرا، وذلك اعتبارا من الساعة 10.00 من تاريخ اليوم 29/3/2021 لغاية 31/03/2021، وستؤدي هذه الاعمال إلى منع المرور في الشارع المذكور.

يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات وإرشادات رجال قوى الامن الداخلي، وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في المكان تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام".
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