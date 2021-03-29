لبنان

الطبش: لأنها لم تكن سلفة بل تعبئة مياه في سلة لم أصوت

Lebanon 24
29-03-2021 | 18:45
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غردت النائبة رولا الطبش عبر "تويتر": "لأنها لم تكن سلفة، بل كانت تعبئة مياه في سلة! لم أصوت".

وقالت في تغريدة ثانية: "اقتراح القانون الرامي إلى استعادة الأموال المتأتية عن جرائم الفساد، أقر. يبقى أن نتطلع الى الخطوات المكملة، ومنها تشكيل "الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد" وإصدار المراسيم التطبيقية للقانون. الأهم، تولي المسؤولية في كل ما ذكر عبر حكومة اختصاصيين مستقلة. فمتى يفرج عن التشكيلة؟".
 
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