"راعٍ" يعثر على طائرة استطلاع اسرائيلية عند الحدود.. ما القصة؟

عثر احد رعاة الماشية على طائرة استطلاع معادية من دون طيار في مرتفعات كفرشوبا في قضاء حاصبيا، بين بوابة حسن وموقع رويسات العلم، وتم تسليمها الى الجيش اللبناني.



والمسيرة كانت قبل ايام تحلق فوق الأراضي اللبنانية المحررة مقابل موقعي الجيش وقوات اليونيفيل الدولية في المنطقة.