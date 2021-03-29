لبنان

"راعٍ" يعثر على طائرة استطلاع اسرائيلية عند الحدود.. ما القصة؟

Lebanon 24
29-03-2021 | 18:53
A-
A+
Doc-P-807896-637526408474288019.jpg
Doc-P-807896-637526408474288019.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عثر احد رعاة الماشية على طائرة استطلاع معادية من دون طيار في مرتفعات كفرشوبا في قضاء حاصبيا، بين بوابة حسن وموقع رويسات العلم، وتم تسليمها الى الجيش اللبناني.

والمسيرة كانت قبل ايام تحلق فوق الأراضي اللبنانية المحررة مقابل موقعي الجيش وقوات اليونيفيل الدولية في المنطقة.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
01:11 | 2021-03-30
00:59 | 2021-03-30
00:51 | 2021-03-30
00:39 | 2021-03-30
00:31 | 2021-03-30
00:20 | 2021-03-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website