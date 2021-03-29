القوات اللبنانية في الضاحية غداً... ماذا يجري؟

في إطار التواصل مع المرجعيات الروحية والقيادات السياسية في البلاد، يقوم وفد من تكتل "الجمهورية القوية"، موفدا من رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، بزيارة نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى سماحة الشيخ علي الخطيب عند الثانية عشرة ظهر في مقر المجلس – طريق المطار القديمويضم الوفد النواب أنطوان حبشي، وهبة قاطيشا، سيزار المعلوف، إدي ابي اللمع، اضافة الى رئيس جهاز العلاقات الخارجية في الحزب الوزير السابق ريشار قيوميحيان، رئيس مكتب التواصل مع المرجعيات الروحية أنطوان مراد وعضو المكتب الدكتور جان كلود صعب.