كلام فرنسي "قاسٍ" للرؤساء الـ3.. وهذا ما تحضره أوروبا للبنان

ذكرت وكالة "رويترز" أنّ وزير خارجية فرنسا جان إيف لو دريان تحدث مع مسؤولين لبنانيين كبار اليوم للتنديد باستمرار تعطل تشكيل الحكومة".

ووفقاً للوكالة، فإنّ "وزير خارجية فرنسا أبلغ رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري ورئيس مجلس النواب نبيه بري بأنه يجب فوراً انهاء التعطيل المتعمد للخروج من الأزمة السياسية".

وأشارت "رويترز" إلى أنّ "لو دريان أبلغ المسؤولين اللبنانيين الكبار بأن هناك تفكيراً على مستوى الاتحاد الأوروبي في تحديد سبل للضغط على المتسببين في التعطيل".

وأضافت: "وزير خارجية فرنسا أبلغ رفاقه الأوروبيين بأن الوقت حان لزيادة الضغط بعد التعطيل المستمر منذ 7 أشهر".