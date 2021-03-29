مجهول يطلق النار على متجرٍ في طرابلس.. ما القصة؟

أقدم مجهول على إطلاق النار على محل لبيع الخضار في منقطة مشروع محرم في طرابلس، الامر الذي أسفر عن إصابة المدعو "ب.ر." بطلقات نارية في قدميه.

ووفقاً للمعلومات، فإنّ مطلق النار فر إلى جهة مجهولة، فيما تم نقل المصاب الى المستشفى للعلاج.