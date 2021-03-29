لبنان

توتر في طرابلس.. اطلاق نار على مكاتب لعضوين في المجلس البلدي

Lebanon 24
29-03-2021 | 19:38
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تشهدُ مدينة طرابلس توتراً كبيراً، إثر الإشكال وحادثة إطلاق النار التي وقعت خلال جلسة لمجلس بلدية طرابلس، اليوم الإثنين.

وفي التفاصيل التي حصل عليها "لبنان24"، فإنّ الجلسة شهدت توتراً ومشادة كلامية بين عضوين في المجلس البلدي هما أحمد الباشا وتوفيق العتر، وقد تطورت إلى اشكال بين الطرفين.

وعلى أثر المشادة الكلامية بين العضوين، قام مرافق أحدهما باطلاق النار في الهواء، وفرّ إلى جهة مجهولة.

وعلى أثر الإشكال هذا، ذكرت المعلومات أنّ مجهولين أقدموا على اطلاق النار على مكتب العتر في منطقة جسر أبو علي.

في المقابل، أقدم مجهول على متن دراجة نارية على إطلاق النار من مسدس حربي بإتجاه مكتب الباشا في منطقة القبة.

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