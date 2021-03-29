لبنان

الإعلام الرياضي يخسر الزميل علي هارون

Lebanon 24
29-03-2021 | 20:02
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غيب الموت، اليوم، الزميل علي هارون (58 سنة) بسبب مضاعفات إصابته بفيروس كورونا. 
والزميل هارون من الراسخين في مهنة الإعلام الرياضي، وله صولات وجولات في العديد من الصحف الرياضية الأسبوعية والصفحات الرياضية لبعض المجلات ذات النمط الإخباري، إضافة إلى أنه كان أحد اعمدة برنامج "غول" الرياضي الشهير و"مهرجان كرة المنار" عبر شاشة تلفزيون "المنار".

"لبنان24" يتقدم بأحر التعازي من عائلة الفقيد، ويسأل الله أن يلهمها الصبر والسلوان. 
 
 

لبنان

تعازي ووفيات

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