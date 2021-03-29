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لبنان
موفد من بري إلى المختارة.. هل من جديد على الصعيد الحكومي؟
Lebanon 24
29-03-2021
|
20:24
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أشارت معلومات خاصة لقناة "الجديد" الى أن لقاء مطولاً جمع المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب علي حسن خليل موفدا من الرئيس نبيه بري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط يوم السبت في المختارة للبحث في المستجدات السياسية وتسهيل مهمة الرئيس المكلف للوصول الى تأليف حكومة.
وأشارت المعلومات الى ان اللقاء لم يغير رأي جنبلاط الذي بدا مستعداً للتضحية حتى ولو على حساب الثلث المعطِّل حفاظاً على التوافق الدرزي الداخلي وحل أزمة قبرشمون وربط النزاع برئاسة الجمهورية.
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