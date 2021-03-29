وصول الباخرة الثانية المحملة بشاحنات الاوكسجين الى مرفأ طرابلس

وصلت الى حوض مرفأ طرابلس منذ بعض الوقت السفينة اللبنانية MED BRIDGE، وهي محملة بـ14 شاحنة من الاوكسجين.

وكانت وصلت صباحا الى المرفأ السفينة اللبنانية RIMAR المحملة بـ 6 شاحنات اوكسجين.

ووفقاً للوكالة الوطنية للإعلام، فقد بلغت حمولة السفينتين 450 طنا من الاوكسجين.

وتعمل الاجهزة الادارية والجمركية والامنية على مدار الساعة، لتقديم كل التسهيلات للشاحنات، لتتمكن من الخروج من حرم المرفأ باتجاه المستشفيات اللبنانية بالسرعة المطلوبة.