كارثة كادت تهدد الناس.. حريق يضرب سطح مبنى في كفررمان!

شب مساء اليوم حريق كبير في غرفة مستقلة على سطح مبنى مؤلف من 3 طبقات في حي العين في بلدة كفررمان، وأتت النيران على محتويات الغرفة من زيوت ومحروقات، وتردد ان سبب الحريق احتكاك كهربائي.



وعملت فرق من الدفاع المدني من مركز النبطية والاسعاف الصحي في "كشافة الرسالة الاسلامية" على اخماد الحريق بالتزامن مع اخلاء المبنى من قاطنيه، تفاديا لوقوع اصابات.