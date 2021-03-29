لبنان

نحاس: ما يتم تداوله عن لساني غير صحيح وهو يندرج في سياق الافتراءات والتجني

Lebanon 24
29-03-2021 | 21:06
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غرّد عضو كتلة الوسط المستقل النائب نقولا نحاس عبر حسابه على موقع تويتر وكتب: ان ما يتم تداوله عن تصريح ادليت به في المجلس النبابي اليوم بشأن سعر صرف الدولار غير صحيح وهو يندرج في سياق الافتراءات والتجني والاخبار الملفقة ليس الا.
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نقولا نحاس

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