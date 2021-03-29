خليل يكشف وضع "الملف الحكومي".. هذا ما قاله

اعتبر عضو "كتلة التنمية والتحرير" النائب علي حسن خليل، أن "الوضع الحكومي على ما هو، والمهم ألا يقف الحوار، لكن للأسف التسريبات غير مشجعة في الوضع الحكومي وفي مجمل الوضع في البلد والنيات على ما هي".

وأكد خليل في تصريح صحافي أن "رئيس مجلس النواب نبيه بري يعمل ولا يمكننا أن نتكلم عن شيء محدد بتفاصيله، لكن نحن أمام تحد وجودي له علاقة بحياة الناس وبعض القيادات السياسية لم تفهم هذه الحقيقة".