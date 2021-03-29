لبنان

بعد تعويم الباخرة.. حركة السفن بقناة السويس عادت في الاتجاهين

Lebanon 24
29-03-2021 | 22:38
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أعلن رئيس قناة السويس الفريق أسامة ربيع في مؤتمر صحافي إن "حركة السفن بالقناة عادت في الاتجاهين"، مشيراً إلى أن "113 سفينة ستعبر القناة بالاتجاهين حتى الثامنة صباحاً،" وقال: "الظروف المربكة لأزمة السفينة الجانحة في قناة السويس تسببت في تأخير تعويمها".
ولفت إلى أنّ "عمليات تحرير السفينة الجانحة نجحت من دون تفريغ حمولتها للمرة الأولى في التاريخ"، وقال: "لقد أنجزنا المهمة الصعبة وحافظنا على سلامة بضائع السفينة، وتمت الاستعانة بقاطرتين أجنبيتين للتعويم".
وأكد ربيع أنّ "المهمة المقبلة هي تسهيل مرور السفن التي انتظرت فتح القناة"، مشيراً إلى أن "الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تابع مهمة التعويم بشكل كثيف".
 
 
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