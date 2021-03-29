لبنان

الحريري يهنئ "الرياضي بيروت": "ناطرينكن يا أبطال"

Lebanon 24
29-03-2021 | 22:56
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هنّأ الرئيس المكلف سعد الحريري بفوز النادي الرياضي بيروت ببطولة "أورو آسيان" التي أقيمت في أرمينيا.
وفي تغريدة له عبر "تويتر"، قال الحريري: "مبروك للبنان وللنادي الرياضي بيروت الفوز ببطولة  "اورو آسيان" التي اقيمت في ارمينيا. اول فريق لبناني يفوز في دورة اوروبية-اسيوية. انجاز رياضي كبير رغم الصورة القاتمة والصعوبات الكبيرة بنعش فينا الأمل والتفاؤل بشباب لبنان. ناطرينكن يا أبطال ببيروت".
 
 
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