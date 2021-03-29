الحريري يهنئ "الرياضي بيروت": "ناطرينكن يا أبطال"

هنّأ الرئيس المكلف سعد الحريري بفوز النادي الرياضي بيروت ببطولة "أورو آسيان" التي أقيمت في أرمينيا.

وفي تغريدة له عبر "تويتر"، قال الحريري: "مبروك للبنان وللنادي الرياضي بيروت الفوز ببطولة "اورو آسيان" التي اقيمت في ارمينيا. اول فريق لبناني يفوز في دورة اوروبية-اسيوية. انجاز رياضي كبير رغم الصورة القاتمة والصعوبات الكبيرة بنعش فينا الأمل والتفاؤل بشباب لبنان. ناطرينكن يا أبطال ببيروت".