لبنان

مارون شماس يرد على وهاب: لا علاقة لي بالشركة التي تفحص الفيول

Lebanon 24
29-03-2021 | 22:30
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نفى مارون شماس في بيان، ما ورد في تغريدة لرئيس "حزب التوحيد العربي" الوزير السابق وئام وهاب عبر موقع "تويتر"، إذ أشار الأخير إلى أن شماس "موجود في دبي لسؤال خاطر الشركة التي تقوم بفحص الفيول".

وأضاف شماس في بيانه انه موجود فعليا في دبي لمتابعة بعض الأعمال، إلا انه لا يتواصل "لا من قريب ولا من بعيد، مع الشركة التي تفحص الفيول".

وأكد الا علاقة له بكل ما يخص استيراد الفيول او ملف الكهرباء في لبنان، مشيراً إلى أنه "حاول الاتصال بالوزير وهاب من دبي، ولكن الاتصال تعذر بسبب وجود الوزير وهاب خارج الاراضي اللبنانية".
 
وبحسب البيان، فإن الشماس "يطلب من وهاب وبكل احترام، أن يتوخى الدقة بما يتعلق بنشر معلومات تتعلق به".

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