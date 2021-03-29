مقدمات النشرات المسائيّة

مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون لبنان"



حتى الساعة الصورة قاتمة والكباش على اشده بين بعبدا وبيت الوسط فبين "الثلث" و"النصف" زائدا واحدا لا حكومة في الأفق..

والحل لا يزال مستعصيا طالما أن الخلافات لا تزال مستحكمة حول كيفية التشكيل وتبادل الاتهامات وتمسك كل فريق بمواقفه.

الرئيس عون يسأل ما سر تمسك الرئيس الحريري بالرقم السحري نافيا السعي لاحراجه فاخراجه متهما اياه بنسف كل قواعد التشكيل.

والاخير يرد مغردا: وصلت الرسالة لا داعي للرد نسأل الله الرأفة بالللبنانيين

وعلى وقع تبادل الرسائل، التشكيل يراوح مكانه والازمات تتفاقم والانهيار يتسارع منبئا بسيناريوهات رهيبة تنتظر اللبنانيين وقد اختصر جنبلاط المشهد بأن لا اشارة داخلية تعطي اي امل معربا عن خوفه من الفوضى والانزلاق الى الحرب..



وسط هذه الاجواء ترقب لتحرك عربي مفترض تجاه بيروت بالتوازي مع ما يمكن ان يصدر عن الاجتماع الاوروبي - الاميركي المنتظر في شأن الوضع اللبناني، فيما يقتصر حراك الداخل على التحرك الديبلوماسي اذ ينشط السفراء في اكثر من اتجاه في مسعى قد يشكل قوة دفع لولادة الحكومة



وبعدما تردد عن مبادرة لرئيس المجلس هذا الاسبوع اطلق‏ الرئيس بري صفارة الانذار اليوم فقال"البلد كله بخطر اذا لم تتألف حكومة، وسنغرق كسفينةالتايتانيك بالكل من دون استثاء". وعلق على طلب الرئيس دياب تفسير القانون لجهة تصريف الأعمال بالقول: "هيدا حكي تركي"، "تاركين كل الشغل اللي عندهن ياه وجايين يقولولنا فسروا الدستور. إذا كان المطلوب تغيير الدستور فهذا الأمر مش موجود بقاموسنا".



وبينما الازمات المعيشية تتفاقم وآخرها ارتفاع جديد سجل في اسعار المحروقات اضافة الى التقنين الكهربائي المتصاعد بسبب اطفاء معمل الزهراني محركاته، وأصحاب مولدات الكهرباء يرفعون التعرفة الى ألف ليرة لكل كيلووات..



أقر مجلس النواب في جلسة له اليوم إعطاء سلفة خزينة بقيمة 200 مليون دولار لمؤسسة كهرباء لبنان ستدفع بالدولار من احتياطي البنك المركز كما اقر المجلس قانون استعادة الاموال المنهوبة

قانون يضاف الى عشرات القوانين التي اقرت تتعلق بالفساد ولكن من دون تنفيذ.



توازيا اللهم الصحي على حاله وعداد كورونا مازال يحلق وقد سجل اليوم 2724 إصابة و 38 حالة وفاة..



وفي خضم الصراع على الحصص هناك من يصارع للحصول على حصة غذائية

مثل ايطالي يقول: "حيث النظام نجد الطعام، حيث الفوضى تجد الجوع".

فكيف لا ونحن نعيش الفوضى الناتجة عن أسوا أزمة سياسية إقتصادية وإجتماعية فقد انتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي فيديو صور في مدينة طرابلس، يظهر الرجل الخمسيني، وهو يسعى لإزالة قضيب من الحديد بهدف ضمه إلى ما تيسر له من أغراض أخرى، لبيعها وتأمين الخبز اليومي لعائلته.

ولمن يتهمه بالسرقة نقتبس مما قالته الكاتبة الإيطالية Isabel Allende' من لم يعان الجوع ليس له الحق في إطلاق الأحكام.



مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون nbn"



على خطوط التوتر العالي توزعت شبكة المواقف اليوم... والقاسم الكهربائي كان هو المشترك بينها جميعا... بشكل أو بآخر.

بين أمرين أحلاهما مر تم وضع الكهرباء: إما سلفة أو عتمة... وعلى ضوء ذلك أقر مجلس النواب في جلسته سلفة لشهر ونصف حصرا.

وفي التشريع استكمل المجلس منظومة القوانين المخصصة لمكافحة الفساد بإقرار قانون استعادة الاموال المتأتية من هذا الفساد ووقعه الرئيس نبيه بري فور إنتهاء الجلسة وأحاله مباشرة إلى الحكومة مما يحمل السلطة التنفيذية مسؤولية القيام بواجبها وعدم إلحاقها هذا القانون بما يزيد عن مئة قانون موضوع على رف انتظار القرارات التطبيقية لها.



في السعي لتفسير الدستور بما يتعلق بالحكومة المستقيلة وصلاحياتها شدد رئيس المجلس أن الدستور في هذا المجال لا يحتاج الى تفسير فهو واضح تماما مبديا تعجبه من أن الحكومة لديها كل هذا الشغل وتأتي لتطلب من البرلمان بأن يفسر الدستور وقال: تغيير هذا الدستور ليس موجودا على جدول اعمالنا وبالتالي فليذهبوا ويشتغلوا... وهذا ما ابلغته لرئيس الحكومة اليوم.



أما في التقنين الحكومي تشكيلا أكد الرئيس بري أن البلد مثل (التايتنك)... واذا ما غرقت السفينة لن يبقى احد وسوف يغرق البلد وجميع من هم على متنه من دون استثناء.

ومن تحت الماء كانت رسائل الجمهورية الموجهة من بعبدا إلى بيت الوسط: المقاربة الحكومية للرئيس المكلف تنسف كل القواعد التي اعتدنا على اعتمادها في تشكيل الحكومات قال رئيس الجمهورية... فرد الحريري: وصلت الرسالة... لا داعي للرد ... نسأل الله الرأفة باللبنانيين.



حركة أمل رأت اليوم في بيان لمكتبها السياسي أنه آن الأوان لإخراج الموضوع الحكومي بكل تشابكاته: تأليفا وتشكيلا وتعطيلا من خانة المصالح الضيقة ومربع التوظيف الطائفي والمذهبي الذي أوصل لبنان إلى منزلقات قاتمة وخطيرة يستوجب تلافي انعكاساتها والبناء على المساعي المبذولة لتحريك مياه التشكيل الحكومي الراكدة عند حدود المطالب الضيقة والمصالح الشخصية ورفع وتيرة الخطاب السياسي بسجالات لا تؤلف حكومة ولا تنقذ وطنا يتهدده الانهيار الذي لن يستثني احدا.



وفي هذا الإطار أكد المعاون السياسي للرئيس بري النائب علي حسن خليل في حديث خاص للـ NBN أن الرئيس بري يعمل وحراك التأليف لا يتوقف ولكن للأسف المؤشرات غير مشجعة والنوايا لاتزال في مكانها لافتا الى أن الكثير من القيادات لا تعلم انها أمام تحد وجودي له علاقة بحياة الناس.



الأجواء المكهربة حكوميا معطوفة على السلفة الكهربائية لم تحجب هم الناس وخوفهم من العتمة الشاملة على أبواب الأعياد وشهر رمضان المبارك إثر معضلة إبريق الزيت المتعلقة بتوفير الفيول والمواصفات والتي تتكرر دوما في معامل الإنتاج وهي قد تتمدد من الزهراني إلى دير عمار خلال الساعات المقبلة في حال لم تسلك طريقها إلى الحل.

هي العتمة تلف كل شيء... في السياسة والإقتصاد والمعيشة... أضيئوا شمعة... شكلوا حكومة انقاذ.



مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون ال بي سي"



مهضوم مجلس النواب ... يقر قانون استرداد الأموال المنهوبة، وفي المقابل "يهب" مئتي مليون دولار هدرا للكهرباء. وفي المحصلة لا فرق بين المال المنهوب والمال المهدور.

قانون الأموال المنهوبة الذي سمي " باسترداد الاموال المتأتية من الفساد "، تبقى العبرة في تنفيذه، ولافت تعليق الرئيس بري لجهة احتمال عدم التنفيذ من خلال قوله: المطلوب تطبيق القوانين، كنا بـ73 قانونا لم تطبق وصرنا الان بـ 74

نعم، في لبنان أربعة وسبعون قانونا لم تطبق، فما نفع القوانين إذا؟ هل فقط لتجميعها في الجريدة الرسمية؟ ماذا عن التنفيذ ؟

قانون استرداد الأموال المتأتية من الفساد يحتاج إلى مراسيم تطبيقية تصدرها الحكومة، يعني متى؟ خصوصا أن لا حكومة؟



إيراد هذه الملاحظة، فقط لقطع الطريق على من يدبجوا البطولات بتحقيق إنجاز ليس باليد بل على الشجرة، أما ما هو باليد فالمئتا مليون دولار التي أقرها المجلس كسلفة لمؤسسة كهرباء لبنان، يعني يا أيها المواطن، هذه السلفة ستسحب من الودائع ولن تعود لأن لا قدرة لمؤسسة كهرباء لبنان على سداد السلفات التي اخذتها من خزينة الدولة.



إذاالمئتا مليون دولار ستنضم إلى المليارات الأربعين التي طارت على الكهرباء، ومبروك للذين يضيئون كهربا ببلاش لأنهم منحوا هذه الملايين ليستمروا في استهلاك الكهرباء ببلاش، وليسوا وحدهم بل هناك مخيمات ومربعات لم تر لا فاتورة ولا جابي كهرباء في حياتها. وبعد، هل تسألون أين ذهبت المليارات؟

هل يمكن لهذا الملف المكهرب والمكهرب أن ينضم إلى الملفات التي سيتعقبها قانون استرداد الأموال المتأتية من فساد ؟



نطرح هذه الأسئلة لأن هموم الناس في مكان آخر، لا بل في أمكنة أخرى، في كذبة الدعم وترشيد الدعم، وفي الكذبة الأكبر بدعم علف الدجاج، وفي فضيحة أسعار البيض.

البداية من إحدى هذه الحزازير أو الدويخات. من كذبة الدعم .





مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون او تي في"



اي رسالة هي تلك التي وصلت الى رئيس الحكومة المكلف، والتي غرد في شأنها اليوم؟

هل هي رسالة رئيس الجمهورية الذي ابدى في حديث صحافي كل الاستعداد للتعاون، بعد العودة الى القواعد السليمة للتأليف، والا التحلي بشجاعة الاعتذار؟

ام هي رسالة البطريرك الماروني في عظة الامس، حيث شدد على التزام الدستور، وفق الاصلاحات التي اقرت في تعديلات 1990، والتي تنص على وجوب الاتفاق مع رئيس الجمهورية لتأليف الحكومة؟

ام هي رسالة رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي استهل الجلسة النيابية اليوم بتكرار التحذير من ان البلد كله بخطر، وسنغرق جميعنا من دون استثناء كسفينة التايتانيك؟

ام هي رسالة رئيس حكومة تصريف الاعمال الواقع بين سندان الازمة المستفحلة من جهة، ومطرقة تغييب التفسير النيابي الذي طلبه لتصريف الاعمال؟

ام هي رسالة رئيس الحزب الاشتراكي بوجوب التسوية حرصا على البلاد؟

ام هي رسالة الامين العام لحزب الله قبل ايام بوجوب الاسراع في تأليف حكومة اختصاصيين والا الانتقال الى حكومة تكنوسياسية وبحث في تعديلات دستورية؟

ام هي رسالة غالبية الجهات الاقليمية والدولية المعنية بالوضع اللبناني، والتي لفت بينها كلام السفيرة الاميركية من بعبدا عن ضرورة البدء بالتسوية؟

ام هي رسالة اللقاءالاوروبي- الاميركي حول لبنان؟

ام هي رسالة التحولات المتسارعة في المحيط، من مصير التفاوض بين واشنطن وطهران، على وقع الاتفاقية التاريخية بين الصين وايران، والمواقف العربية المتقدمة من سوريا، وزيارة وزير الخارجية السورية لسلطنة عمان ولقاءاته هناك؟



رسائل كثيرة مهمة قد تكون وصلت الى سعد الحريري. لكن الاهم، ان تكون وصلته رسالة الشعب اللبناني الذي يتوق الى الخروج من الازمة، وشبع من اضاعة الوقت والفرص، ومل من محاولات خرق الدستور وتجاوز الميثاق وضرب المعايير الواحدة التي تساوي بين اللبنانيين… وهي محاولات يدرك القاصي والداني بطبيعة الحال انها… لن تمر.



مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون الجديد"



بالقبضة " الفولاذية " أجرى لبنان التمديدات النيابية الموصولة مباشرة بأنابيب الأمم المتحدة والمرجعيات الدولية لاستعادة الاموال المتأتية عن الفساد. فقد أقر المجلس النيابي مشروع قانون ينقب فيه عن أموال هدرت بين " كومة فاسدين " والمفارقة أن من أهدر .. هو نفسه من سيستعيد الاموال وذلك في سابقة لا يكررها التاريخ.



في حفل تفخيم ما أنجز كان جبران باسيل يطلق البالونات الحرارية احتفالا ويغرد مباركا و"عقبال يلي بعدو" فيما أعطى مؤسس القانون النائب إبراهيم كنعان بعدا تشريعيا وصفه بالمدماك آملا أن يكون التنفيذ من خلال قضاء مستقل والمحكمة الخاصة بالجرائم المالية، لكن التوصيف الأقرب إلى الواقع لا بل في صلبه كان للنائب جميل السيد ويقوم على مادة وحيدة وفيها: "هذه مسرحية .. ونحنا عم نكذب على حالنا جوا..وعالدول برا..وعم نكذب عليكن" فالقانون مرتبط بالهيئة الوطنية لمحاكمة الفساد التي لم تتشكل منذ سنة الى اليوم و "ربطنا الي بدو يصير با ل الي ما صار كل هذه النصوص ليست للتنفيذ هي رسالة كاذبة وبلف للناس ومن " تحت البلفة.. الى تحت المزراب السياسي " الذي اتخذ شكلا مأساويا جاءت توصيفاته على لسان كل المراجع المقررة والمنفذة ..



فالنسبة الى الرئيس نبيه بري: نحن في سفينة تاتينك .. أما قائد السفينة رئيس الجمهورية ميشال عون فقد استعاد مجد رسائل مي زيادة وجبران ..وأبرق الى سعد الحريري عبر صحيفة الجمهورية معتبرا أن الحريري أصبح أخيرا غريب الأطوار وهو يحاول أن يحرجني ليخرجني ولن أرضخ واتهمه بأنه لم يحترم الأصول في توزيع الحقائب على الطوائف كاشفا عن بعض تفاصيل اللقاء العاصف الأخير حيث كان الحريري منفعلا وأضاف «لو كنا في وضع طبيعي لما قبلت أن يتجاهل الحريري رئيس أكبر كتلة نيابية فما هذه الخفة في التصرف؟ ورأى أن الحريري أوجد عداوة غير مبررة مع باسيل إلا أن جبران "فولاذي" ولا يتأثر بكل الحملات التي يتعرض لها.



ومع قراءته هذه المضبطة اكتفى الرئيس المكلف بجملتين: وصلت الرسالة ... لا داعي للرد . نسأل الله الرأفة باللبنانيين وبين دعاء الحريري ومقولة بعض الناشطين أن "الصهر بعين امو فولاذ " مرورا بغرق التاتينك من مرسى نبيه بري ..أطبق عليها وليد جنبلاط بصورة قاتمة معتبرا للنهار أن لا إشارة داخلية تعطي أي أمل وأنا خائف اليوم أكثر من الماضي، خائف من الفوضى والاستشعار بالفوضى والخطر لم يمنع رئيس الحزب التقدمي من مواصلة البحث عن تسوية، وقالت معلومات الجديد إنه استقبل لهذه الغاية يوم السبت معاون بري الوزير السابق علي حسن خليل في المختارة لكن اللقاء لم يبدل الأجواء الملبدة وعليه لم يبق إلا العصا الفرنسية التي ارتفعت هذا المساء من وزير خارجيتها جان ايف لودريان كاشفا أنه أبلغ الرئيس ميشال عون ورئيس مجلس الوزراء المكلف الحريري ورئيس البرلمان بري أنه يجب فورا إنهاء التعطيل المتعمد للخروج من الأزمة السياسية وقال إنه أنذر المسؤولين اللبنانيين الكبار بأن هناك تفكيرا على مستوى الاتحاد الأوروبي في تحديد سبل للضغط على المتسببين بالتعطيل كما أنه أبلغ نظراءه الأوروبيين بأن الوقت حان لزيادة هذا الضغط بعد التعطيل المستمر منذ سبعة أشهر.



مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون المنار"



قد ينجو البلد من العتمة لاشهر قليلة، لكن هل ينجو من تايتنك جديدة؟

تحذير لرئيس مجلس النواب نبيه بري، وصف الخطر الذي يتهدد البلاد ما لم تشكل حكومة، كحادثة سفينة التايتنك، والبلد ان غرق فلن ينجو أحد بحسب الرئيس بري.

في جلسة التحذير نفسها نجت البلاد من العتمة مع اقرار مجلس النواب سلفة مئتي مليون دولار أميركي لوزارة الطاقة، ولم يغب التوتر السياسي عن خطوط التوتر العالي الكهربائي، لكن بين السيئ والاسوأ اختار المجلس ان ينقذ البلد من العتمة على ما قال رئيسه.



المشكلة الرئيسة ان المجلس سيجتمع بعد اشهر لاقرار سلفة جديدة، ولا من يشهر خيارات جديدة لانقاذ البلاد والعباد من كل انواع العتمات الكهربائية والاقتصادية والصحية. خيارات لا بد ان يتم التذكير بها مع كل استحقاق من ان ايادي ممدودة لمساعدة لبنان لو تطلع اهله قليلا نحو الشرق.



تطلع قد يزداد صعوبة مع غضب الناظر الاميركي وقلقه من الاتفاق الاستراتيجي الصيني الايراني كما صرح حاكم البيت الابيض جو بايدن..



على كل حال ما زالت العتمة تحكم الملف الحكومي، ولا بصيص امل اقتصادي، والحاكم بامر المال عند وعوده، فيما اضاف مجلس النواب الى قوانينه اليوم، قانون استعادة الاموال المنهوبة، على امل ان يجد اللبنانيون سلطة تنفيذية تقوم بتطبيق هذه القوانين.



اما تطبيق الدستور ومراعاة الصلاحيات فهي الطرق الاقصر الى تشكيل الحكومة كما اشار رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، الذي دعا الرئيس المكلف للاقتناع بان التاليف لا يحصل باحتكار شخص للعملية. فيما آن الاوان لاخراج الموضوع الحكومي بكل تشابكاته من خانة المصالح الضيقة التي اوصلت البلاد الى منزلقات قاتمة وخطيرة بحسب المكتب السياسي لحركة امل..



في تحرك تكريمي لعالم جليل من لبنان، يقيم تجمع العلماء المسلمين حفلا تأبينيا للراحل الشيخ احمد الزين عند الرابعة والنصف من عصر الاربعاء، يتحدث فيه الامين العام لحزب الل سماحة السيد حسن نصر الله.



مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون ام تي في"



البلد كله حكي بحكي، ومعظم الحكي الذي يقال لا قيمة عملية له، وهو لا يقدم ولا يؤخر في شيء. يدلي رئيس الجمهورية بتصريح صحافي فيرد عليه رئيس الحكومة المكلف بتغريدة. يطلب رئيس الحكومة المستقيل من مجلس النواب أن يفسر الدستور لجهة تصريف الاعمال فيجيبه رئيس مجلس النواب: هيدا حكي تركي.



وفي النتيجة لا نعرف من حكيه تركي ومن حكيه عربي! يجتمع النواب في قصر الاونيسكو لاقرار قانون استعادة الاموال المنهوبة ليتبين ان قانون استعادة ما نهب كلام بكلام، لأن لا وجود لمن ينفذ القوانين، ولأن القانون لكي ينفذ بحاجة الى مراسيم تطبيقية غير موجودة حتى الان!



صحيا، لجنة متابعة تنفيذ لقاحات كورونا تحولت لجنتين وتعطلت لغة الكلام بينهما فلا من ينسق ولا من يوحد الجهود، فيما الجائحة تواصل اجتياحها، وفيما اللقاح على المنصة الرسمية يسير ببطء السلحفاة. انها ازمة مفتوحة في كل الاتجاهات وعلى كل الصعد. فمقابل الكلام غير المجدي ثمة وقائع تحمل على اليأس من درجة فساد المنظومة السياسية.



فمقابل التشريع النظري لقانون مكافحة السرقة واصل مجلس النواب نهب ما تبقى من خزينة الدولة عبر اعطاء سلفة لكهرباء لبنان. والتسمية اساسا خطأ. فالسلفة تعطى لترد في يوم من الايام، اما السلفات التي اعطيت للكهرباء عندنا فلم ترد الى الخزينة يوما، ولم ترد الكهرباء الا ساعات قليلة! اي أنها سرقة مضاعفة وعلى اعينكم ايها اللبنانيون! والدليل الفاقع على السرقة الموصوفة ما يحصل في معمل الزهراني مهددا البلد بزيادة التقنين وانتشار العتمة.



حياتيا،ارتفاع اضافي لاسعار المحروقات وصولا الى نشوء سوق سوداء للمازوت في بعض المناطق، ولا سيما في البقاع. فالى اين بعد كل هذا العرض؟ رئيس الجمهورية يقول الى جهنم، ورئيس مجلس النواب يقول الى التيتانيك سر، اي اما الموت حرقا او الموتا غرقا، فالى اين المفر؟ في الاثناء الحكي الفارغ مستمر. وطالما ان كل كلمات المسؤولين حبر على ورق، هل نتعجب اذا صرنا جمهورية من ورق؟