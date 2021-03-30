لبنان

دول معارضة للمبادرة الفرنسية

Lebanon 24
30-03-2021 | 00:05
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حسب، جهات لبنانية معنية، فإن دولة كبرى، وأخرى إقليمية، تعارضان دبلوماسياً وعملياً، المبادرة الفرنسية، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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