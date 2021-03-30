لبنان

خواجة لـ"الأنباء": الإنفراج لا يبدو قريباً

Lebanon 24
30-03-2021 | 00:11
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رأى النائب عن كتلة "التنمية والتحرير" محمد خواجه أن "اللبنانيين يتطلعون الى تشكيل حكومة بأسرع وقت تعمل على تخفيف معاناتهم وأوجاعهم وتؤمن الاستقرار المالي والنقدي وتعالج الأزمات الاقتصادية والمعيشية التي تطال القطاعات كافة"، مؤكدا أن "الشعب اللبناني لم يعد يبالي بتوزيع الحصص الوزارية، ولمن تكون له الحصة الأكبر او الأصغر في الحكومة الموعودة".
ولفت الى أن "هذه المقاربة للأمور والتي تصدر عن أعلى المواقع في الدولة هو سلوك معيب ولا يحمل أي قدر من المسؤولية"، محمّلا المعنيين تبعات ما يحصل في عملية التأليف فيما البلاد تغرق في الأزمات والمواطن فيها يقف عند حافة الجوع.
وأبدى خواجة في تصريح لـ"الأنباء" خشيته من أن "تكون عملية التأليف الحكومي قد دخلت مرحلة الجمود أو أن يكون التفاهم بين الرئيسين عون والحريري بات شبه مستحيل في ضوء ما نتج عن لقاء بعبدا الأخير من تبادل للأوراق والاستمارات وتقاذف الاتهامات بين الرئيسين".
ورأى أن "الانفراج في عملية التأليف الحكومي لا يبدو قريبا ما سيترك تداعيات على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية التي تزداد سوءا يوما بعد يوم في ضوء انهيار العملة الوطنية".
المصدر: الانباء الكويتية
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