ضاهر ل"الحرة": البلد ذاهب الى تفكك والى الأسوأ

توجه النائب ميشال ضاهر إلى المجتمع الدولي وطالبه باتخاذ خطوة جريئة لمساعدة لبنان وذلك عبر كشف حسابات السياسيين في المصارف الموجودة خارج لبنان، مشيرا إلى أنه "تم تهريب نحو ٦ مليارات دولار إلى الخارج".وقد اعتبر ضاهر في حديث مع الاعلامية ليال الاختيار ضمن برنامج "المشهد اللبناني" عبر قناة "الحرة" ان الوضع المالي والاقتصادي قد انتهى في لبنان والبلد ذاهب الى تفكفك والى الأسوأ، مستبعدا ان "يتراجع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية إلى ٧ آلاف ليرة حتى ولو تشكلت الحكومة".هذا، وتخوّف ضاهر من الوصول إلى تفاهم داخلي من دون دم وقال: "اقصد انهيار مالي وامني واقتصادي واجتماعي وآمن ذاتي الذي من المحتمل أن نصل إليها قريبا جدا."