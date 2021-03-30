لبنان

لودريان يبلغ قادة لبنان بضرورة إنهاء تعطيل التأليف

Lebanon 24
30-03-2021 | 00:39
A-
A+
Doc-P-807955-637526617426835617.jpg
Doc-P-807955-637526617426835617.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كتب وسام أبو حرفوش وليندا عازار في صحيفة "الراي" الكويتية: "أفضتْ تطوراتُ الساعات الأخيرة في لبنان إلى خلاصة بأن البلاد باتت في مهب الريح، وسط تحرك أوروبي لبحث سبل لممارسة ضغوط على من يقفون وراء عرقلة إيجاد حل للأزمة السياسية والاقتصادية.

وذكرت وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان، أمس، إن الوزير جان إيف لودريان، حض الرئيس ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، على إنهاء التعطيل المتعمد للخروج من الأزمة السياسية.
كما أطلع لودريان المسؤولين على أن الاتحاد يفكر في تحديد سبل الضغط الممكن على المتسببين في التعطيل.

وتابعت الخارجية، أن لودريان، أبلغ نظراءه الأوروبيين بأن الوقت حان لزيادة الضغط بعد التعطيل المستمر منذ 7 أشهر.

وفي بيروت، لم تكد أن تخرج الى الضوء معلومات عن مبادرةٍ لبري على قاعدة حكومة الـ 24 اختصاصياً من غير الحزبيين وبلا ثلث معطّل لأي طرف، حتى التهمتْها الحرب الكلامية بين عون والحريري والتي بلغتْ مستوى غير مسبوق أمس.

وفي حين شكّل المناخ الذي ساد الكواليس السياسية عن أن مبادرة بري هي حتى الساعة مجرّد أفكار لم تَرْقَ إلى طرح متكامل ونوقشت بالأحرف الأولى أول مؤشر الى أن هذه المبادرة عالقة بين ناريْن، فإن كلام رئيس البرلمان نفسه في افتتاح الجلسة التشريعية التي عقدها مجلس النواب أمس، بدا وكأنه تعليقٌ لمسعاه، هو الذي حذّر من أن البلد كله في خطر اذا لم تتألف حكومة وفسنغرق كسفينة التايتانيك بالكل من دون استثناء".
المصدر: وسام أبو حرفوش وليندا عازار - الراي الكويتية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:05 | 2021-03-30
09:00 | 2021-03-30
08:49 | 2021-03-30
08:45 | 2021-03-30
08:43 | 2021-03-30
08:30 | 2021-03-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website