لودريان يبلغ قادة لبنان بضرورة إنهاء تعطيل التأليف

كتب وسام أبو حرفوش وليندا عازار في صحيفة "الراي" الكويتية: "أفضتْ تطوراتُ الساعات الأخيرة في لبنان إلى خلاصة بأن البلاد باتت في مهب الريح، وسط تحرك أوروبي لبحث سبل لممارسة ضغوط على من يقفون وراء عرقلة إيجاد حل للأزمة السياسية والاقتصادية.وذكرت وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان، أمس، إن الوزير جان إيف لودريان، حض الرئيس ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، على إنهاء التعطيل المتعمد للخروج من الأزمة السياسية.

كما أطلع لودريان المسؤولين على أن الاتحاد يفكر في تحديد سبل الضغط الممكن على المتسببين في التعطيل.وتابعت الخارجية، أن لودريان، أبلغ نظراءه الأوروبيين بأن الوقت حان لزيادة الضغط بعد التعطيل المستمر منذ 7 أشهر.وفي بيروت، لم تكد أن تخرج الى الضوء معلومات عن مبادرةٍ لبري على قاعدة حكومة الـ 24 اختصاصياً من غير الحزبيين وبلا ثلث معطّل لأي طرف، حتى التهمتْها الحرب الكلامية بين عون والحريري والتي بلغتْ مستوى غير مسبوق أمس.وفي حين شكّل المناخ الذي ساد الكواليس السياسية عن أن مبادرة بري هي حتى الساعة مجرّد أفكار لم تَرْقَ إلى طرح متكامل ونوقشت بالأحرف الأولى أول مؤشر الى أن هذه المبادرة عالقة بين ناريْن، فإن كلام رئيس البرلمان نفسه في افتتاح الجلسة التشريعية التي عقدها مجلس النواب أمس، بدا وكأنه تعليقٌ لمسعاه، هو الذي حذّر من أن البلد كله في خطر اذا لم تتألف حكومة وفسنغرق كسفينة التايتانيك بالكل من دون استثناء".