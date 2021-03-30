الاتصالات الحكومية مقطوعة.. والإنفراجات غائبة

أوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ"اللواء" أنه "إذا كان الاعتقاد السائد بأن الانفراج يأتي بعد اشتداد الازمة فإن السؤال المطروح اليوم هو هل أن ثمة شدة أكثر من تلك الحاصلة اليوم حتى تتحرّك عمليات الإنقاذ"، مشيرة إلى أن "التطور الحكومي الجديد غائب والاتصالات مقطوعة وأي كلام عن صيغة يتم تسويقها يبقى مجرد كلام إلا إذا كانت هناك طبخة ما في السر وحتى الآن لا دلائل لذلك".وأكدت المصادر إن "المواقف التي تصدر لا تصب في إطار أي عمل يصلح ترددات ما حصل الاثنين الفائت". ورأت أن "ذلك يحصل في وقت أيقن الديبلوماسيون العرب والأجانب أن لكل فريق وجهة نظره والتنازل معدوم والاتهامات يتم تبادلها"، معلنة أن "الانفراجات غائبة ويسير المواطنون وعين الله ترعاهم".