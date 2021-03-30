من أين لك هذا؟

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Lebanon 24
30-03-2021 | 04:06
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تنشر قناة "الجديد" تباعاً لوائح بأعداد العقارات المملوكة من السياسيّين وزوجاتهم وأبنائهم من دون أن تحرّك الأرقام المهولة ساكناً لدى أي جهة ماليّة أو قضائيّة.
المصدر: النهار
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