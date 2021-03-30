لبنان

منع البث

Lebanon 24
30-03-2021 | 04:10
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تدخّلت مرجعيات سياسية لوقف بثّ فيديو عرض سرقة حصلت في منطقة جبلية وذلك احتراماً لسمعة مؤسّسة أمنية.
 
المصدر: النهار
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